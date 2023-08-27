اليوم السابع
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ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

الأحد، 27 أغسطس 2023 02:05 م
ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة .. بينما غادر عدد 18 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.
 
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26757 طن تشمل : 1732 طن ملح معبأ و 3200 طن كسب صويا و 2130 طن رمل و 10775 طن يوريا و 8920 طن بضائع متنوعة.
 
وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51305 طن تشمل : 9000 طن خردة و 14093 طن حديد و 40 طن معدات  و 9000 طن كسب صويا و 3777 طن ذرة و 3200 طن فول صويا و 6304 طن قمح و 5093 طن قمح مطحون و  2798 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 798 طن  .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1142 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 155 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3348 حاوية مكافئة .
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 112018 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 191405 طنًا  .
كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5200 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و شبرا و طنطا   ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4847 شاحنة .
 
 
 
 

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