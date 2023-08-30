ونقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية "سي جي تي إن" عن سلطات محلية صينية تأكيدها أن أعمال الإنقاذ مستمرة بعد مقتل أربعة أشخاص وما زال 48 آخرون في عداد المفقودين بعد أن هطلت أمطار غزيرة على قرية في ولاية ليانغشان في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين يوم 21 أغسطس الجاري.

وكان إجمالي 201 شخص في موقع بناء بالقرية عندما ضربت المنطقة سيول مفاجئة ناجمة عن أمطار غزيرة وتم إنقاذ 149 منهم حتى الآن، فيما قالت الحكومة المحلية في مؤتمر صحفي إنه تم اعتقال خمسة مسؤولين للاشتباه في تراخيهم في الإبلاغ عن الحادث و التقليل من شأنه.

وقد شهدت الصين سلسلة من الكوارث الناجمة عن الأحوال الجوية القاسية في الأشهر الأخيرة، حيث أعلنت السلطات مقتل 78 شخصا على الأقل عندما تسبب إعصار "دوكسورى" في هطول أمطار قياسية على مناطق شمال البلاد الشهر الماضي.