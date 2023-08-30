لقى 4 أشخاص على الأقل مصرعهم فيما فقد العشرات، جراء عواصف مطيرة ضربت مناطق جنوب غرب الصين خلال الأيام الماضية.
ونقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية "سي جي تي إن" عن سلطات محلية صينية تأكيدها أن أعمال الإنقاذ مستمرة بعد مقتل أربعة أشخاص وما زال 48 آخرون في عداد المفقودين بعد أن هطلت أمطار غزيرة على قرية في ولاية ليانغشان في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين يوم 21 أغسطس الجاري.
وكان إجمالي 201 شخص في موقع بناء بالقرية عندما ضربت المنطقة سيول مفاجئة ناجمة عن أمطار غزيرة وتم إنقاذ 149 منهم حتى الآن، فيما قالت الحكومة المحلية في مؤتمر صحفي إنه تم اعتقال خمسة مسؤولين للاشتباه في تراخيهم في الإبلاغ عن الحادث و التقليل من شأنه.
وقد شهدت الصين سلسلة من الكوارث الناجمة عن الأحوال الجوية القاسية في الأشهر الأخيرة، حيث أعلنت السلطات مقتل 78 شخصا على الأقل عندما تسبب إعصار "دوكسورى" في هطول أمطار قياسية على مناطق شمال البلاد الشهر الماضي.
من جهته وجه الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الأربعاء، ببذل جهود شاملة في أعمال البحث والإنقاذ للأشخاص المفقودين في كارثة الفيضانات الأخيرة في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن شي - الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية - مطالبته بإجراء تحقيق شامل وتعزيز مراقبة السلامة لضمان سلامة أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
بدوره، قال نائب مدير مديرية الأمن العام في المقاطعة يوان قانج - خلال مؤتمر صحفي - إن أمطارا غزيرة أثارت فيضانات مفاجئة في موقع لبناء طريق سريع وتم احتجاز 5 أشخاص من شركة البناء وشركة لخدمات الأيدي العاملة أمس الأول الاثنين، حيث وجهت اتهامات لهم بأنهم لم يبلغوا عن الحادث أو قدموا معلومات كاذبة عن الحادث عمدا.
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