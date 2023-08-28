الصين تجدد إصدار إنذار باللون الأصفر لمواجهة الأمطار الغزيرة

بكين (أ ش أ)

جدد المركز الوطنى للأرصاد الجوية الصينى، اليوم الاثنين، إصدار إنذار باللون الأصفر، لمواجهة الأمطار الغزيرة والعواصف المطيرة، التى من المتوقع أن تضرب مناطق متعددة من الصين.

وقال المركز- في بيان، نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"- إن من الساعة الثامنة صباح اليوم وحتى الساعة الثامنة صباح يوم الثلاثاء، من المتوقع أن تضرب الأمطار الغزيرة والعواصف المطيرة مناطق مختلفة، بما في ذلك لياونينج، وشاندونح، وشانجهاي، وفوجيان، وقوانجشي، ويوننان والتبت.

وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد بعض الأجزاء من المناطق المذكورة هطول أمطار غزيرة تزيد على 70 ملم/سا في حدها الأقصى، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية.

ودعا المركز الحكومات المحلية المعنية للقيام بالاستعدادات المناسبة والوفاء بمسؤولياتها وفقا لذلك، مقترحاً فصل إمدادات الطاقة الخارجية المحفوفة بالمخاطر وتعليق العمليات الخارجية في المناطق المفتوحة.

كانت الصين قد شهدت خلال الأسابيع الماضية هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات وعواصف شديدة سميت بإعصار "دوكسوري" في سابقة لم تشهدها بكين منذ أكثر من 140 عاما.

ويوجد في الصين نظام تحذير من الطقس مؤلف من أربعة مستويات، حيث يمثل اللون الأحمر الأشد بينها، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.