اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 30 أغسطس 2023 01:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين فى حادث تصادم أتوبيسين بالطريق الأوسطى

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 12:08 م
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين فى حادث تصادم أتوبيسين بالطريق الأوسطى حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخص مصرعه وأصيب 21 آخرين إثر حادث تصادم أتوبيسين أعلى الطريق الأوسطى نطاق مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الأوسطى، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم أتوبيسين وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 21 آخرين وتم نقلهم للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.
 
 

حادث مرورى

اكتوبر

اخبار عاجلة

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة