مصرع شخص وإصابة 21 آخرين فى حادث تصادم أتوبيسين بالطريق الأوسطى

كتب: عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه وأصيب 21 آخرين إثر حادث تصادم أتوبيسين أعلى الطريق الأوسطى نطاق مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الأوسطى، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم أتوبيسين وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 21 آخرين وتم نقلهم للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.