مسابقات فنية للرسم الفوري ودوري خماسي لكرة القدم لطلائع كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ ، التصفيات النهائية لمسابقة الرسم الفورى، ودورى المعلومات للنشء، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" بقاعة التعليم المدني بالمديرية بمشاركة أعضاء مراكز الشباب الصاعدة على مستوى الإدارات الفرعية وذلك برعاية اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرامج والفعاليات الثقافية تسهم فى تنمية المواهب الإبداعية وتشكيل عقول النشء، مضيفاً أن وزارة الشباب والرياضة تولى إهتماماً خاصاً برعاية و دعم مواهب النشء، منوهاً عن إنطلاق النسخة الرابعة من المشروع القومي أولمبياد الطفل المصري، محاكاة دورة الألعاب الأولمبية، تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء والإدارة المركزية للتنمية تنمية الرياضية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

كما أطلقت مديريه الشباب والرياضه بكفر الشيخ، دوري خماسي كرة القدم للطلائع بمراكز شباب دسوق، تنظمها إدارة تنمية النشء بالمديرية ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" فى إطار خطة وزارة الشباب نحو اكتشاف ورعاية الموهوبين من النشء والشباب.

من جانبه قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بملف دعم المواهب الرياضية وتعزيز قدراتهم البدنية وإكسابهم الخبرة والمهارة من خلال البرامج الرياضية المعدة لذلك ويهدف الدورى إلى استثمار طاقات النشء وإكسابهم المهارات المتعددة و ضمانة قضاء أوقات فراغهم فى ممارسة الرياضة .

يقام دوري خماسي كرة القدم للطلائع بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، ومتابعة تنفيذ محمد مرسي مدير إدارة شباب دسوق، تنفيذ فرق العمل بالإدارة ومراكز الشباب.