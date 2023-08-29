رياضة كفر الشيخ تعلن عن موعد انعقاد اختبارات الناشئين فى الألعاب الفردية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه قد تحدد يوم 9 من سبتمبر المقبل، موعداً لانعقاد اختبارات انتقاء ناشئين جدد للانضمام للعبة "المصارعة" بمركز شباب بيلا، كما تحدد يوم 11 سبتمبر لانعقاد اختبارات انتقاء ناشئين جدد للانضمام للعبة " التايكوندو" بصالة City club بمدينة كفر الشيخ،.

كما تقرر يوم 12 سبتمبر لاختبارات لعبة التايكوندو بمركز التنمية الشبابية بدسوق وتبدأ جميع الاختبارات فى الثلاث مقار فى تمام الساعة التاسعة صباحاً، كما يشترط للالتحاق بالإختبارات تقديم صورة شهادة ميلاد الناشىء، وصورة الرقم القومي لولي الأمر، بمقر المديرية فى حى الزهور "إدارة الأداء الرياضي" بالدور الثالث أو مقر الإدارة الفرعية بمدن (بيلا، دسوق، كفر الشيخ) من الغد الخميس الموافق 30 أغسطس حتى 4 سبتمبر وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

أوضح الدكتور عزت محروس،وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب أشادت بتزايد أعداد المتقدمين على موقع وزارة الشباب للالتحاق باختبارات الإنتقاء وبلغ عددهم من المحافظة 2500 ناشىء لألعاب التايكوندو والمصارعة، مشيراً إلى شروط الانضمام إلى لعبة التايكوندو، والتى تتضمن أن يكون المتقدم من مواليد 2011، 2012، 2013 بمدينتي كفر الشيخ ودسوق، أما عن شروط المصارعة أن يكون من مواليد 2011، 2012، 2013 بمدينة بيلا، وقد إختارت وزارة الشباب والرياضة شهر سبتمبر المقبل، موعداً لانعقاد الإختبارات، وذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوين المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ .

جدير بالذكر، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ محافظ كفر الشيخ، كرم أبطال مصارعة المشروع القومي أبطال أفريقيا بعد الفوز بالمركز الأول في البطولة الأفريقية للمصارعة بتونس بحصول اللاعب أحمد عبدالباري بالمركز الأول والميدالية الذهبية تحت 20 سنة وكذا الميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات تحت 17 سنة واللاعب عمر حسين بالمركز الأول تحت 17 سنة و فى زيارة خاصة لمركز بيلا، كرم الدكتور عزت محروس وكيل الوزارة، الأبطال فى حفل كبير بحضور مجلس إدارة نادي ومركز شباب بيلا و لاعبى المصارعة القدامى هناك، كما تم تكريم أبطال تايكوندو مطوبس ومدربى الأبطال لحصولهم على بطولة الجمهورية فى مدينة بورسعيد.