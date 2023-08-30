مد باب التقديم لطلاب الثانوية العامة بجامعة الإسماعيلية الأهلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمُفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، عن مد باب التقديم لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية حتى اكتمال العدد المطلوب.

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أنه قد تم تخفيض الحد الأدنى لكليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لطلاب الثانوية العامة المصرية على النحو التالى:

كلية الطب 351 درجة.

كلية طب الاسنان 342 درجة.

كلية العلاج الطبيعي 330 درجة.

كلية الصيدلة 328 درجة.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أنه قد تم قبول الالتماسات المُقدمه من الطلاب المحققين للحد الادنى الجديد للتحويل بين الكليات.

ومن جانبه، أفاد الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية ،أنه يمكن للطلاب المقبولين بالكليات والمحققين للحد الأدنى الجديد التقدم بطلبات لتحويلهم للكليات الاعلى في المجموع وان التقديم الجديد والتحويلات تبدأ من غدا الخميس وتستمر حتى اكتمال العدد المتاح في كل كلية واكد ان اولوية المفاضلة للطلاب الذين سبق أن تقدموا بطلبات الكترونية قبل غلق النظام واسبقية دفع المصاريف.

وأكد الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الادارية والمشرف على التنسيق الالكتروني بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن تسليم المستندات ودفع مصاريف الطلاب المقبولين بكليات التمريض وتكنولوجيا العلوم الصحية مستمر بمكتب تنسيق الجامعة الأهلية بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس بالاسماعيلية حتى الخميس 31 أغسطس على أن يستمر باب التقديم المباشر لكليات الهندسة والتجارة الدولية واللغات بمقرات شئون الطلاب بكليات الهندسة والتجارة والألسن حتى اكتمال العدد المطلوب بكل كلية.