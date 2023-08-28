إعلان نتيجة المتقدمين للالتحاق بجامعة الإسماعيلية الأهلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس نتيجة تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والذين تقدموا للالتحاق بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على الموقع الإلكتروني للجامعة ، وذلك من خلال الرابط المُعلن عنه والمُوضح بهذا البيان ، كما أعلن عن خطوات ومواعيد وأماكن تسجيل الطلاب بالكليات التي تم قبولهم بها .

ومن جانبه - أكد الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن مكتب تنسيق الأهلية بمقره بمبنى كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس مستمر في استقبال أوراق الطلاب المقبولين مبدأيا، حتى استكمال باقي الإجراءات للالتحاق بالجامعة على النحو التالي:

الأحد 27 /8 يتم استكمال استقبال الطلاب المقبولين بكليتي الطب وطب الأسنان.

الإثنين 28 /8 والثلاثاء 29 /8 يتم استقبال الطلاب المقبولين بكليتي الصيدلة والعلاج الطبيعي والشهادات المعادلة العربية والأجنبيـة والثانوية الأزهرية.

الأربعاء 30 /8 والخميس 31 /8 يتم استقبال الطلاب المقبولين بكليتي التمريض وتكنولوجيا العلوم الصحية.

على أن يتوجه الطلاب المقبولين بكليات الهندسة والتجارة الدولية واللغات إلى مقرات مكتب التنسيق الفرعية بشئون طلاب كليات الهندسة والتجارة والألسن بدءا من الأحد 27 /8، لتسليم أصول المستندات مع فتح التقديم المباشر للقبول بكليتي الهندسة والتجارة واللغات.

وصرح الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم الجامعي والمشرف على التنسيق الإلكتروني بجامعة الإسماعيلية الجديدة الاهلية بأنه يمكن للطالب الاستعلام عن النتيجة المبدئية عن القبول عن طريق إدخال الرقم القومي للطالب على الرابط

http://193.227.19.4/ninu_tansiq/status_info.aspx

على أن يتم طباعة استمارة الترشيح المبدئي، وتسليمها مع أصول المستندات المطلوبة إلى مكتب التنسيق، ودفع القسط الأول من المصاريف الدراسية والإدارية، لتأكيد القبول في المواعيد المعلنة، ويتم إلغاء ترشيح الطالب حال تخلفه عن التقديم في الأوقات المعلنة.