محافظ قنا يتفقد التشطيبات النهائية لمشروعات الصرف الصحى بقرى دشنا

قنا صاير سعيد

أجرى اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا ، جولة ميدانية لمتابعة التشطيبات النهائية بمحطات رفع صرف صحي قري أبو دياب غرب وأبو دياب شرق والعزب، ضمن مشروع صرف صحي قري مركز دشنا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، رافقه النائب أسامة الهواري، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد علي، رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ مبادرة حياة كريمة بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل محافظ قنا، جولته بتفقد مشروع الصرف الصحي لقرية أبو دياب شرق والذي سوف يعمل بطاقة تصميمية 23 ألف م3/ يوم ويتكون من محطة رفع بطاقة 13 ألف م3 / يوم بنسبة تنفيذ 98 %، وشبكة انحدار بأقطار مختلفة بطول 6 كيلو و 500 متر بنسبة تنفيذ 95 %، وخط طرد مواسير بولي ايثلين عالي الكثافة قطر 500 مم بطول 2 كيلو و 730 متر بنسبة تنفيذ 93 % بتكلفة إجمالية 37 مليون جنيه ويستفيد من المشروع 38 ألف نسمة.

وتابع محافظ قنا، جولته بتفقد مشروع الصرف الصحي لقرية أبو دياب غرب بطاقة تصميمية 12 ألف م٣ / يوم ويتكون من محطة رفع بنسبة تنفيذ 96 ٪، وشبكة انحدار بأقطار مختلفة بطول 7 كيلو و 600 متر بنسبة تنفيذ 97 ٪، وخط طرد مواسير بولي ايثلين عالي الكثافة قطر 630 مم بطول 4 كيلو و 600 متر بنسبة تنفيذ 93 ٪، بتكلفة إجمالية 75 مليون جنيه ويستفيد من المشروع 27 ألف نسمة.

يذكر أن مشروع الصرف الصحي لقري مركز دشنا يجري تنفيذه في عدد 17 قرية بتكلفة مليار و 500 مليون جنيه ويستفيد منه 420 ألف نسمة ويضم 18 محطة رفع وشبكات انحدار بأقطار مختلفة بطول 425 كيلو متر وخطوط طرد باقطار مختلفة، وبلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع 78 ٪