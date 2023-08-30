اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 30 أغسطس 2023 10:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

مجلس جامعة الأزهر يصدق على افتتاح شعب جديدة فى تنسيق القبول بالعام الدراسي الجديد

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 09:16 م
مجلس جامعة الأزهر يصدق على افتتاح شعب جديدة فى تنسيق القبول بالعام الدراسي الجديد مجلس جامعة الأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صدق مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الشهرى الذى عقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على الإضافات الجديدة في تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم فى العام الدراسي الجديد (2023- 2024م).

وأعلن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن تنسيق القبول هذا العام يتضمن فتح فصول لكلية التمريض للبنات بدمياط، كما يتضمن أيضا افتتاح فصول لكلية التمريض للبنات بأسيوط، ويتضمن أيضا فتح شعبة الشريعة والقانون للبنات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، إضافة إلى فتح نفس الشعبة بكلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة بالأقصر، كما يتضمن التنسيق أيضا هذا العام افتتاح فصول لكلية الهندسة بنات بمحافظة قنا تكون تابعة لكلية الهندسة بنين الأزهر بقنا، بجانب افتتاح فصول جديدة لكلية البنات الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد تتضمن الشعب الثلاث (أصول الدين - اللغة العربية - الشريعة الإسلامية).

ووجه المجلس الشكر والتقدير إلى اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي؛ لجهودهما في سبيل افتتاح تلك الفصول الملحقة؛ بهدف التيسير على أبناء محافظة الوادي الجديد، ورفع معاناة السفر عنهم.

كما أعلن مجلس جامعة الأزهر خلال اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، عن جاهزية جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم لبدء امتحانات التصفية للفرق النهائية والتي سوف تبدأ يوم السبت القادم الموافق 2 من سبتمبر 2023م.

وقدم مجلس جامعة الأزهر العزاء والمواساة للدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس الجامعة الأسبق، في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- خاله، كما قدم مجلس الجامعة العزاء في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- الشيخ طاهر الحامدي، مدير عام مجلة الأزهر سابقًا.


تنسيق جامعة الازهر

الازهر الشريف

تنسيق الازهر

الازهر



الموضوعات المتعلقة

مجلس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور شوقي علام بثقة رئيس الجمهورية

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 05:01 م

26 سبتمبر.. الحكم على متهم بأحداث جامعة الأزهر

الإثنين، 28 أغسطس 2023 05:16 م

جامعة الأزهر: فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية الأسبوع المقبل

الإثنين، 28 أغسطس 2023 12:37 م

جامعة الأزهر تناقش دراسة للباحثة شيماء موسى حول الطاقة الشمسية وتمنحها درجة الدكتوراه

الخميس، 24 أغسطس 2023 04:53 م

تفاصيل التحاق الوافدين بجامعة الأزهر إلكترونيًّا للعام الجامعي 2023-2024م

السبت، 19 أغسطس 2023 05:28 م

أستاذ بجامعة الأزهر: الأسرة العيونية لها نسب شريف ينتهي عند الإمام الحسن

الجمعة، 18 أغسطس 2023 03:27 م

فتح باب التنسيق الإلكترونى بجامعة الأزهر الأحد ولمدة أسبوعين لـ5 فئات

الخميس، 17 أغسطس 2023 01:24 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة