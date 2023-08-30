اليوم السابع
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مجلس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور شوقي علام بثقة رئيس الجمهورية

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 05:01 م
مجلس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور شوقي علام بثقة رئيس الجمهورية مجلس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور شوقي علام
كتب لؤى على

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 قدم مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتجديد له لمدة عام. 
 
ورحب مجلس جامعة الأزهر بالعمداء الجدد الذين صدر لهم قرار تكليف، وهم: الدكتور عبد الناصر المغازي، عميد كلية الصيدلة بنين بالقاهرة، والدكتورة زينب القصبي زلط، عميدة كلية الصيدلة بنات بالقاهرة، والدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية طب بنين بأسيوط، والدكتور خالد محمد عباس، عميد كلية اللغات والترجمة.
 
وعبر العمداء الجدد عن شكرهم لهذه الثقة الغالية، مؤكدين على أنهم سيعملون على النهوض والارتقاء بكلياتهم، ورفع تصنيف جامعة الأزهر كل في موقعه.
 
 

جامعة الازهر

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