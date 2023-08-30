اليوم السابع
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قطع مياه الشرب عن قرى مدينة نصر النوبة فى أسوان لمدة 24 ساعة.. اليوم

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 04:00 ص
قطع مياه الشرب عن قرى مدينة نصر النوبة فى أسوان لمدة 24 ساعة.. اليوم انقطاع المياه
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، قطع مياه الشرب عن قرى نصر النوبة بأسوان، نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال إحلال وتجديد رافع صرف صحى بنصر النوبة (2) وأيضًا إحلال وتجديد طلمبات رافع وادى العرب.

وذكرت الشركة، فى بيان لها، أن ذلك الأمر سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن القرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى الخميس الموافق 31/8/2023.

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين فى هذه القرى والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل وأثناء الفترة المحددة.

 

 


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