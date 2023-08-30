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شاهد موسم الحصاد للمحاصيل الصيفية بالمنيا.. الذرة وفول الصويا أبرزها

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 05:00 ص
شاهد موسم الحصاد للمحاصيل الصيفية بالمنيا.. الذرة وفول الصويا أبرزها محصول الفول الصويا
المنيا - حسن عبد الغفار

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انطلق قطار موسم الحصاد للمحاصيل الزيتية بمختلف مراكز محافظة المنيا، حيث حالة الفرحة التى تخيم على المزارعين بسبب موسم الحصاد وكذلك الإنتاجية الوفيرة، وأيضا لأن تلك المحاصيل محاصيل استراتيجية تستخدم فى استخراج الزيوت وصناعة الخبز واعلاف الماشية وتزرع المنيا مايزيد عن 92 ألف فدان بمختلف مراكز المحافظة.

 

وعقدت مديرية الزراعة ورشة عمل خاصة بجهاز الإرشاد الزراعى وذلك ضمن أنشطة مشروع " نحو مجتمعات ريفية مصرية مرنة " بالشراكة مع مركز بحوث ودراسات التنمية الريفية بكلية الزراعة جامعة القاهرة حضر فيه 15 من مهندسى الإرشاد الزراعى بمراكز مطاى، سمالوط، المنيا تضمنت الأرشاد الرقمى واستخدامات تكنولوجيا المعلومات في الإرشاد الزراعي، اطار العمل المنطقى LogFrame واستخداماته فى تخطيط وتقييم البرامج الإرشادية، مبادرات المنظمات غير الحكومية NGOs ودورها فى تنفيذ نظم الإرشاد الحديثة، وذلك من اجل العمل على تطوير القطاع الزراعى.

 

وبدأ موسم حصاد المحاصيل الصيفية للمحصول المبكر بينما مازالت الحاصلات المتأخرة فى الارض، وتسود الفرحة بين المزارعين، لأن محصولى الذرة والفول الصويا محاصيل هامة وتميزت هذا العام بزيادة إنتاجية الفدان عن العام الماضى كما أن اسعار المحاصيل ارتفعت ايضا، بالاضافة إلى أن موسم الحصاد يوفر الكثير من فرص العمل سواء فى الحصاد أو الجمع أو الدريس أو النقل، حيث تتحول المنازل فى القرى إلى خلية نحل تعمل طوال اليوم.

 

وقال الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، إن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالزراعة والمحاصيل الزراعية، لذلك هناك متابعة مستمرة على الزراعات لتقديم كافة الخدمات للمزارعين.

 

 
الذرة الشامية
الذرة الشامية

المحاصيل الصيفية وموسم الحصاد
المحاصيل الصيفية وموسم الحصاد

محصول الفول الصويا
محصول الفول الصويا

 


مديرية الزراعة

محاصيل زراعية

الذرة الشامبة

الفول الصويا

اخبار المنيا



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