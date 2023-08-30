اليوم السابع
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الأربعاء، 30 أغسطس 2023 11:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا احتجاجا على مناورات عسكرية بين قواتنا وأمريكا

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 10:09 م
سول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا احتجاجا على مناورات عسكرية بين قواتنا وأمريكا صاروخ باليستى
أ ش أ

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أعلنت هيئة أركان القوات المسلحة بكوريا الجنوبية ، اليوم الأربعاء ، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقى من شبه الجزيرة الكورية، حيث قام الجيش الكورى الجنوبى بفتح تحقيقات لمعرفة نوع الصاروخ ومدى المسافة التى قطعها .

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" ان عملية إطلاق الشمال للصاروخ الباليستى هى الأولى منذ 37 يوما من إطلاقه السابق لصاروخين باليستين قصيرى المدى نحو البحر الشرقى فى يوم 24 من الشهر الماضى.


ويعتقد الجيش الكورى الجنوبى أن إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ اليوم جاء بمثابة التعبير عن احتجاجها على إجراء المناورات العسكرية المشتركة بين القوتين الكورية والأمريكية " درع الحرية أولجى " والتى تجرى حاليا فى شبه الجزيرة الكورية.

 

 


صاروخ باليستى

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

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