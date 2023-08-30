روشتة صحية لفترة حمل آمنة.. تمارين بسيطة تساعد فى الولادة الطبيعية

كتبت رانيا عامر

ممارسة الرياضة بشكل بسيط من أهم الأشياء التى تساهم فى الحفاظ على صحة الأمهات الحوامل، وفقا لما أثبتته الأبحاث الحديثة، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائى سليم، يحتوى على العناصر الغذائية الغنية بالمعادن والفيتامينات التى تحتاجها النساء خلال فترة الحمل، كل هذا يسهل عملية الولادة الطبيعية

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد أمين، استشارى النساء والتوليد وعضو مجلس نقابة الأطباء فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، عن مدى ضرورة تناول الحوامل للخضراوات مثل "الخس والجرجير والبقدونس"، والفواكه الغنية بمادة الزنك لاحتوائها على الفيتامينات التى يجتاجها جسم السيدات الحوامل .

وشدد على الأمهات الحوامل ضرورة الابتعاد عن الأطعمة المصنعة والمحفوظة قدر المستطاع، ومن بين تلك الأطعمة المعلبة التونة، موضحا أن تناول تلك المواد الغذائية المحفوظة يسبب مضاعفات أحيانا للأم أثناء فترة الحمل.

كما كشف عن مدى أهمية المتابعة طوال فترة الحمل حتى لا تحدث أى مضاعفات صحية للأم أو الجنين، وذلك عن طريق زيارة الوحدات الصحية المختلفة، أو المستشفيات لإجراء مجموعة من التحاليل والفحوصات الدائمة للاطمئنان على الحالة الصحية للأم والجنين منذ بداية الحمل، وهذا بالاضافة أيضا الى تقييم حالة الأم طوال فترة الحمل لتجنب حدوث خطر الاصابة بالانيميا ، أو ارتفاع فى ضغط الدم ، أو التعرض لمشكلة زيادة الوزن .

ونصح الدكتور خالد الأمهات الحوامل بشكل عام، وبصفة خاصة المراة الحامل لأول مرة ،بممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة مثل: اليوجا، وتدريبات التنفس التى تساهم فى عملية الولادة الطبيعية، بجانب التدريبات التى تحسن عضلات الحوض لدى الأم عن طريق ارشادات الطبيب .