رئيس جامعة كفر الشيخ: إجراء الكشف الطبى على 5021 حالة خلال مبادرة أنت الحياة

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، فعاليات اليوم الثالث على التوالى لإطلاق القوافل الطبية والتوعوية والإرشادية من الجامعة ضمن مبادرة "انت الحياة" لقرية الزعفران والقرى المجاورة بمركز الحامول، والتى استمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أمانى شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، والعقيد أسامة الدسوقى، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، وذلك فى إطار مبادرة "انت الحياة " والتى أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، واستمرارا لسلسلة القوافل التى تطلقها الجامعة فى القرى الأكثر احتياجًا على مستوى المحافظة.

يأتى ذلك فى إطار دور الجامعة فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وايمانا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع داخل قرى محافظة كفر الشيخ فى نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور أمانى شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل الفقى، وكيل كلية الطب البشرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومتابعة نافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح، مدير إدارة متابعة المشروعات، وحازم عياد من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

شارك فى القافلة عددًا من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض والصيدلة والعلاج الطبيعى، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين فى مختلف التخصصات الطبية، والتى شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، والعلاج الطبيعى وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ والشباب المتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان.

كما عقدت الجامعة ندوات تثقيفية توعوية، حاضرها الدكتور فيصل متولى، والدكتور ايمان حلمى، والدكتور اسامة عبد الحميد بكلية الاداب، ودارت الندوات حول أهم المشكلات المتفشية فى الريف المصرى (الزواج المبكر، وختان الاناث، الصحة الإنجابية)، وكذلك تنمية روح الانتماء من خلال عرض المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة من أجل خدمة المواطن المصري.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالقوافل الطبية والتوعوية الإرشادية الشاملة التى تنظمها جامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، موجهًا الشكر للدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس الجامعة، والأطقم الطبية وجميع المشاركين فى كافة التخصصات ولمؤسسة حياة كريمة، لحرصهم على تقديم الخدمات الطبية لأهالى المحافظة، وخصوصًا فى المناطق النائية الأكثر احتياجًا.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، على استمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ بهدف إجراء الكشف الطبى، وتقديم العلاج بالمجان، وتوعية المواطنين من خلال عقد الندوات والمحاضرات التى تخدم هذه القرى وتعمل على تنمية مهاراتهم.

وأضاف أن القافلة الطبية شهدت فى الأيام الثلاثة إقبالا كبيرًا من الأهالى وتم أجراء الكشف الطبى على 2025 حالة من أبناء قرية الزعفران والقرى المجاورة فى اليوم الثالث ليكون إجمالى المستفيدين على مدار الثلاثة أيام 5021 حالة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين فى مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.