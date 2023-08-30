حرائق الغابات فى أمريكا تدمر أكثر من 700 منزل ومبنى خلال أغسطس

كتبت: نهال أبو السعود

قالت وكالة اسوشيتد برس ان حرائق الغابات في واشنطن التي اندلعت هذا الشهر تسببت في وفاه رجلين وبعد الحصر النهائى تم التأكد من أن عدد المنازل المدمرة يزيد عن 350 منزل.

اندلعت الحرائق فى 18 أغسطس خلال الظروف الجوية المتطرفة المتعلقة بالحرائق، حيث بدأ حريق جراى غرب ميديكال ليك، مما أدى إلى عمليات إخلاء إلزامية وحرائق حول احد الطرق السريعة ما أدى لإغلاقه فى تلك المنطقة لأكثر من يومين.

وقالت ليلي مايا، مسؤولة الإعلام فى أحد فرق الإطفاء المعنية بالحريق أمس أن حوالى 240 منزل و86 مبنى آخر تم تدميره خلال حريق جراي.

دمر الحريق أكثر من 40 كيلومتر مربع وتم احتواءه بنسبة 85% حتى أمس الثلاثاء ولا تزال عمليات الإجلاء قائمة بالنسبة لبعض الأشخاص، على الرغم من أن أيًا منها لم يكن إلزاميًا حتى يوم الثلاثاء.

بدأ حريق ولاية أوريجون من الشرق وأحرق 43 كيلو متر مربع وتم احتواءه بنسبة 79% حتى يوم الثلاثاء، اعتبارًا من الساعة 4 مساءً. قال بيل كوين، مسؤول المعلومات العامة في فريق إدارة الحوادث المعني بحريق أوريجون، إنه تم رفع جميع إشعارات الإخلاء المرتبطة بالحريق يوم الثلاثاء، وقال إن الحريق دمر 126 مسكنا رئيسيا و258 مبنى ملحقا.

أعلن حاكم الولاية جاى إنسلى فى 19 أغسطس حالة الطوارئ على مستوى الولاية بسبب الحريقين مشيرا إلى وجود حريقين آخرين مشتعلين لازالت الإطفاء تحاول السيطرة عليه.