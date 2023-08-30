تعرف على برامج الدراسة بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس

كتب محمود راغب

تقدم جامعة عين شمس حزمة من البرامج الجديدة المتميزة فى مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية، وغيرها ) والتى تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.



- البرامج الدراسية بكلية الدراسات العليا للطفولة ومن بين الكليات التى تحرص على تقديم برامج جديدة لطلابها لمواكبة احتياجات سوق العمل، تأتى كلية الدراسات العليا للطفولة ، وهذه البرامج نستعرضها فيما يلى : أولاً: الدبلوم :

- برنامج الدبلوم المهنى فى تعديل سلوك الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة - برنامج الدبلوم المهنى فى تعديل سلوك الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

- برنامج الدبلوم المهني فى التدخل المبكر ودمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

- برنامج الدبلوم المهني فى مشكلات النمو اللغوي للأطفال



ثانياً :الماجستير والدكتوراه:

قسم الدراسات الطبية للأطفال "ماجستير صحة الطفل والإعاقات "

- دكتوراه الفلسفة فى صحة الطفل والإعاقات قسم الدراسات النفسية للأطفال

- ماجستير الدراسات النفسية للأطفال عام وذوى الاحتياجات الخاصة

- دكتوراه الفلسفة فى الدراسات النفسية للأطفال عتم وذوي الاحتياجات الخاصة

-- قسم الإعلام وثقافة الأطفال

ماجستير فى دراسات الإعلام وثقافة الأطفال عام وذى الاحتياجات الخاصة

دكتوراه الفلسفة فى دراسات الإعلام وثقافة الأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة

وقالت جامعة عين شمس ، أنها تحرص على تقديم حزمة من البرامج المميزة بمختلف الكليات ، حيث تتميز البرامج الخاصة بتقديم تعليم عالى الجودة فى تخصصات غير نمطية ونظام دراسى حديث لاستهداف خريج متميز، وتلك البرامج تمثل نموذج فى التعليم يتبع بشكل رئيسى معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهى بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.

كما تتيح هذه البرامج فرصة دمج أكثر منتخصص فى المجال الذى يتلقاه الطالب، علاوة على اعتمادها على الجوانب العملية بشكل أكبر من الجانب النظري.

وعلى الطالب الراغب فى الالتحاق بتلك البرامج أن يجتاز اختبارات القبول المطلوبة ببعض البرامج أو الحصول على درجات محددة فى المواد المؤهلة للالتحاق بتلك البرامج وذلك للاقبال الكبير على برامج الجامعة حرصا على جودة مخرجاتها بما يتوافق مع سوق العمل.

وتنتهج الجامعة خطط تسويق علمية لبرامجها وخدماتها العلمية والتعليمية فى دول الخليج العربى وافريقيا وفقا لرؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالى نحو استهداف تدويل التعليم العالى لاجتذاب الطلاب المصريين والوافدين المستهدفين مما يؤثر بالإيجاب على خطط تنمية الدولة.