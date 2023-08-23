علوم عين شمس تعلن بدء القيد والتسجيل بالدراسات العليا للعام 2024/23

كتب محمود راغب

أعلنت كلية العلوم جامعة عين شمس ، فتح باب القيد والتسجيل بالدراسات العليا للعام الجامعى 2024/2023، لطلاب الدراسات العليا في مختلف التخصصات بأقسام كلية العلوم.

ويأتى فتح باب القيد لنظام الساعات المعتمدة لمراحل الدبلوم، وتمهيدى الماجستير، وبرنامج الماجستير المهنى "الكيمياء والفيزياء النووية والاشعاعية"، بالإضافة إلى الماجستير والدكتوراه وذلك فى جميع البرامج النوعية والمتميزة بالكلية وطبقا لما هو مرفق بالإعلان.

وسيتم البدء فى القيد والتسجيل للطلاب ابتداء من يوم السبت المقبل 26 أغسطس وحتى الخميس 17 سبتمبر 2023، وءلك وفق شروط الأقسام للقبول والمستندات المطلوبة للقيد هذا العام ، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم وإشراف الدكتور محمد منتصر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

يذكر أن كلية العلوم بجامعة عين شمس ، تقدم مجموعة من البرامج المميزة وبرامج الساعات المعتمدة وهي :

- برنامج جيوفيزياء البترول

- برنامج التكنولوجيا الحيوية التطبيقية

- برنامج المواد وعلوم النانو

- برنامج الميكروبيولوجيا التطبيقية والتحليلية

- برنامج كيمياء البترول والغاز

- برنامج صحة البيئة وإدراتها

- برنامج الكيمياء الصناعية

و جامعة عين شمس تقدم حزمة من البرامج الجديدة المتميزة فى مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية، وغيرها ) والتى تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.

وتتميز تلك البرامج بتقديم تعليم عالى الجودة فى تخصصات غير نمطية ونظام دراسى حديث لاستهداف خريج متميز، وتلك البرامج تمثل نموذج فى التعليم يتبع بشكل رئيسى معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهى بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.

كما تتيح هذه البرامج فرصة دمج أكثر منتخصص فى المجال الذى يتلقاه الطالب، علاوة على اعتمادها على الجوانب العملية بشكل أكبر من الجانب النظري.

وتنتهج الجامعة خطط تسويق علمية لبرامجها وخدماتها العلمية والتعليمية فى دول الخليج العربى وافريقيا وفقا لرؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالى نحو استهداف تدويل التعليم العالى لاجتذاب الطلاب المصريين والوافدين المستهدفين مما يؤثر بالإيجاب على خطط تنمية الدولة.

وفيما يلى شروط القيد والتسجيل بالدراسات العليا للعام الجامعى 2024/2023، بكلية العلوم جامعة عين شمس بمختلف التخصصات ، كما يلى :