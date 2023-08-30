تحرير 10 محاضر للمخالفين وإزالة 20 حالة إشغال فى حملة مكبرة بأشمون

المنوفية - محمد فتحى

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون وبالتنسيق مع شرطة المرافق بتنظيم حملة إشغالات مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق والشوارع والميادين بنطاق المدينة، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر إشغال طريق، وتنفيذ إزالة فورية لـ 20حالة إشغال، وتم إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين لتيسير الحركة المرورية أمام المركبات والمواطنين، وأكد رئيس المدينة على استمرار تنظيم الحملات المكثفة للتعامل الفورى مع كافة الإشغالات بالمدينة وبنطاق الوحدات المحلية القروية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلى صعيد آخر، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات محافظ المنوفية بمواصلة الجهود والتصدى لأية تعديات مخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص حفاظًا على هيبة الدولة، أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون إلى أنه تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى بقرية البرانية على مساحة 1200 متر وذلك خلال حملة مسائية لرصد حالات التعدى المخالفة بنطاق المركز بالتعاون مع حماية الأراضى الزراعية والجهات الأمنية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تأكيدًا على سيادة القانون.

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وتكثيف المرور الميدانى والدورى على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى فى المهد لضمان التعامل الفورى معها، مؤكدًا أنه لن يتهاون فى محاسبة أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفى حفاظًا على حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.

كما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميدانى على كافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطريق العام، والمتابعة الدورية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمواصلة الجهود فى شن الحملات المكثفة للتعامل الفورى مع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطرق والشوارع والميادين العامة لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى.