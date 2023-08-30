بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بمدينة النجيلة على طريق السلوم

مطروح _ حسن مشالي

أصيب 5 أشخاص، بإصابات متنوعة، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ، على دائرى مدينة النجيلة عند الكيلو 70 على طريق مطروح - السلوم، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف، إلى مستشفى النجيلة المركزي، لتقديم الإسعافات والعلاج اللازم لهم.

تم نقل المصابين لمستشفى النجيلة المركزي، وهم عبد الرحيم فرج عبدالرحيم " 81 سنة "، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة من الجسم، وحلوة محمد عبدالرازق " 43 سنة "، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، سحر عبدالرحيم فرج " 17 سنة "، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومحمد عبد الرحيم فرج " 12سنة "، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج محمد جابر" 37 سنة "، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج.

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم تقديم كافة الإسعافات الطبية والعلاجية للمصابين، مع استمرار رفع درجة الاستعداد، المستمر بمستشفيات المحافظة، خاصة مع زيادة حركة السفر على الطرق، والإقبال السياحي الكبير على المحافظة على طول الساحل.