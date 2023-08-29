إصابة شخصين فى انقلاب سيارة نقل بطريق المطرية بورسعيد الجديد بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

أصيب شخصان نتيجة حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدائرى الجديد المطرية بورسعيد، بمدينة المطرية، شمال محافظة الدقهلية، وتم نقلهما لمستشفى المطرية لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق المطرية بورسعيد الجديد، أمام تل ابن سلام، وإصابة إثنين.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين إصابة عبده م.ع.ال. 35 عاما، كريم ش. 30 عاما، مقيمان مدينة المطرية.

وتم نقل المصاب الأول لمستشفى المنزلة لعمل أشعة ومتابعة الحالة الصحية، والثاني لمستشفى المطرية لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، ورفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى أمام المواطنين.