المؤبد لتاجر مخدرات وتغريمه 200 ألف جنيه لحيازته هيروين فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار عبد الله الكيلاني رئيس المحكمة، والمستشار عماد عبد النبي العيسوي والمستشار أحمد فاروق عبد اللطيف والمستشار مصطفى قايد الحميلي بمعاقبة المتهم " ه.ن.ع" حضوريا بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ مالي 200 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط والمبلغ المضبوط، وكذلك السيارة، لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة.

تعود أحداث الواقعة في القضية المقيدة برقم 10729 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام المتهم بالاتجار في المخدرات بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهم " ه.ن.ع" عاطل، و شقيقة بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم وتفتيش شخصهما ومسكنهما.

وعقب تقنين الإجراءات أثناء قيام المتهمين باستخدام سيارة لتوزيع مخدر الهيروين على عملائهما، وأثناء تسليمهما كمية لاثنين من عملائهما وعند القبض عليهما، لاذا بالفرار، وبتفتيش السيارة عثر على حقيبة جلدية تحوي بداخلها على 3 أسطوانات لمخدر الهيروين، وكيس بداخله 23 لفافه هيروين ومبالغ مالية، وميزان رقمي، والسيارة المضبوطة ، وتمكنت وحدة ضباط تنفيذ الأحكام من ضبط المتهم " ه.ن.ع" وتقديمه للمحاكمة .

وتين من تقرير المعمل الكيماوي، أنها ثلاث أسطوانات تزن 594,73 جرام، و23 لفافة 102,39 جرام واللفافات الملقاه لعملائهما وزنت 3,67جرام، و 4,66 جرام، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.