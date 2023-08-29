المشدد 15 سنة لعاطل و2 آخرين شرعوا في قتل كهربائي وآخر بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار محمد سامح عبد الكريم والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة كل من " أ.ي.ع" و " ف.ر.أ" و " ا.م.م" بالسجن المشدد 15 سنة غيابيا وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالشروع في قتل شخص وإصابة آخر.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 9361 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بيقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليهم بسلاح ناري وأبيض بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان ، ان المتهمين كل من " أ.ي.ع" عاطل و " ف.ر.أ" طالب و " ا.م.م" عامل دوكو ،قد عقدوا النيئة والعزم على قتل المجني عليه " م.ال.م" كهربائي ،وذلك بسبب خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم الثاني ، اعدوا

لذلك الغرض سلاح أبيض سكين بحوزة المتهم الثاني وسلاح ناري فرد خرطوش بحوزة المتهم الأول ،ورافقهم المتهم الثالث للشد من أذرهم ، وتوجهوا لمحل المجني عليه، وتعدى عليه المتهم الثاني باستخدام السلاح الأبيض محدثا إصابته وأطلق المتهم الأول أعيرة نارية نحو المجني عليه، ما أدى إلى إصابته في قدمه، فقام أحد الجيران يدعي " ع.ج.ع" عامل بالتدخل لوقف الاعتداء على المجني عليه قام المتهم الثانى بالتعدي عليه وإصابته، وتركوهم وفرا هاربين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهمين.