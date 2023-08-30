وذكرت القيادة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الفضائية، العراقية، مساء اليوم الأربعاء، إنه :"تنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات ميسان الفريق الركن محمد جاسم الزبيدي بملاحقة المطلوبين للقضاء والقبض عليهم، قوة من الفوج الثاني للواء المشاة السابع والتسعين ، قيادة عمليات ميسان ، ألقت القبض على مطلوب وفق أحكام المادة 1/4 إرهاب وآخر متهم وفق أحكام المادة "405 القتل العمد و 2/4 إرهاب" ، من قانون العقوبات، واثنين آخرين من مطلقى العيارات النارية، فضلاً عن مصادرة عدد من الأسلحة فى قضاء المجر الكبير".



وأضافت القيادة في بيانها أنه :"تم تسليم المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة".