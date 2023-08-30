الصحة: الجرعات التعزيزية للقاح كورونا تحمى من عدوى المتحور الجديد

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الجرعات السابقة التى حصلنا عليها للوقاية من فيروس كورونا لها فائدة كبيرة، لكننا دائما ننصح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية أن يحصلوا على لقاح الإنفلونزا كل عام، لأن الإنفلونزا فيروس مثل الكوفيد 19، اللقاحات فى مراحل تطوير، وحينما يأتى أى متحور تصبح اللقاحات شاملة هذا المتحور.

وتابع: "هناك تطور كبير للقاحات الخاصة بكورونا ولكن لا يمكن تجاهل اللقاحات الحالية فهى مفيدة وتعزز المناعة في مواجهة العدوى"، وتابع: "اللقاح المتوفر حاليا هام ومفيد وفعال جدا، وعلينا أن نكون حرصين على تناوله والحصول أيضا على الجرعات التعزيزية".

وقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن كورونا لم تنته، ومنظمة الصحة العالمية قالت إننا نتعامل مع كورونا كفيروس توطن وأصبح موجوداً مثل أي فيروس في العالم، وإنها حرب بين الفيروس الذي يبحث عن البقاء وبين الإنسان الذي يحرص دائماً ان لا يُصاب بأي مرض أو فقد.

وأكد دكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أنه من شروط بقاء الفيروس لا بد أن يصيب الإنسان لأن الفيروس ليست لديه القدرة على توليد طاقة أو على البقاء ومن أجل أن يعيش الفيروس يقوم باستغلال خلية الإنسان.