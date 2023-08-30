الرقابة النووية والإشعاعية تمنح إذن إنشاء الوحدة 4 والأخيرة فى الضبعة

كتبت رحمة رمضان

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية برئاسة الدكتور سامى شعبان فى جلسته رقم (6) المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023 على منح إذن إنشاء الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة النووية.

وبموجب القانون رقم "7" لسنة 2010 بشأن تنظيم الانشطة النووية والإشعاعية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "1326" لسنة 2011 وما تضمنته المادة 13 من إجراءات مراحل ترخيص المنشآت النووية، وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم "211" لسنة 2017، والذى حدد الإجراءات المختلفة لتراخيص المنشآت النووية، اتخذت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر أقصى درجات الأمان للمشروع النووى بالضبعة وفق أعلى المعايير الدولية، وذلك على النحو التالي:

- عقد جلسات حوار مع ممثلى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وذلك فى الفترة من 11-15 يونيو 2023، لمناقشة تعقيب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على نتائج المراجعة، والأخذ فى الاعتبار نتائج الحوار حول المراجعة والتقييم للوحدة الأولى والثانية والثالثة.

- قامت هيئة الرقابة بتقييم أوجه الاختلاف بين الوحدة الرابعة والوحدات الأولى والثانية والثالثة بصورة دقيقة، وتم الرد على كافة استفسارات الهيئة من جانب ممثلى طالب الترخيص من خلال عقد اجتماعات مكثفة فى مقر الهيئة.

- وفقًا لنتائج المراجعة والتقييم والتفتيش فقد تم التحقق من الأمان للوحدة الرابعة من المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ولم يثبت وجود أية مخاطر تهدد الانسان والبيئة والممتلكات، لذا قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بجلسته رقم (6) لعام 2023 الموافقة على منح إذن الإنشاء للوحدة الرابعة بمحطة الضبعة النووية، وفقًا للشروط الواردة بالإذن.

ومن المقرر أن توالى الهيئة جهودها للتحقق من التزام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بشروط الإذن الممنوح والمراقبة التنظيمية لأعمال تنفيذ مرحلة الإنشاء وتصنيع المعدات، وإجراء عمليات التفتيش اللازمة، وذلك فى إطار قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدورها فى التحقق من سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات على كافة الأراضى المصرية من الأخطار المحتملة، وبما يضمن تعزيز الاستخدام السلمى الآمن للتكنولوجيا النووية فى شتّى نواحى التنمية.

والجدير بالذكر أنه تم منح إذن إنشاء الوحدة الأولى فى يونيو 2022، والوحدة الثانية فى أكتوبر 2022، والوحدة الثالثة فى مارس 2023.

وحرص الدكتور سامى شعبان على تكريم قطاع أمان المنشآت النووية والإشادة بجهود القطاع المبذولة خلال مراحل منح أذون إنشاء وحدات المحطة النووية بالضبعة.