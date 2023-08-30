الحكومة تعلن انتهاء قرار عمل الموظفين من المنزل يوم الأحد "أون لاين"

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على انتهاء قرار عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ "أون لاين" من المنزل، على أن يتم العودة للعمل بالنظام العادى بداية من شهر سبتمبر 2023.