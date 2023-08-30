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الحكومة تعلن انتهاء قرار عمل الموظفين من المنزل يوم الأحد "أون لاين"

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 03:47 م
الحكومة تعلن انتهاء قرار عمل الموظفين من المنزل يوم الأحد "أون لاين" اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على انتهاء قرار عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ "أون لاين" من المنزل، على أن يتم العودة للعمل بالنظام العادى بداية من شهر سبتمبر 2023.

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