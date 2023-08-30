الحكومة النمساوية تقر حزمة أخرى من التدابير لمكافحة التضخم

كتبت: هناء أبو العز

أقرت ا لحكومة النمساوية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار كارل نيهمر، حزمة أخرى من التدابير لمكافحة التضخم.

وقال المستشار النمساوي ـ في مؤتمر صحفي اليوم ـ إنه سيكون هناك سقف للإيجار كما ستكون الزيادة في الإيجارات بحد أقصى خمسة في المئة للسنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف نيهمر أنه في قطاع النقل سيتم تعليق الزيادات في تعريفة النقل العام، كما سيتم تحجيم الأرباح العشوائية في شركات الطاقة من خلال إجراءات مشددة .

من جهته، قال فيرنر كوجلر نائب المستشار إن 1.2 مليون عقد إيجار مخفض سيدخل حيز التنفيذ قريبا، موضحا أن هذا الإجراء من شأنه أن يخفف من الزيادات المفاجئة في تكاليف الإيجار، منوها إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد حل دائم لخفض التضخم المرتفع في قطاع الإيجارات.

وأشار كوجلر إلى أن الحكومة سوف تطلب من شركات الطاقة أن تدفع المزيد لأنها حققت أرباحًا عشوائية عالية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.