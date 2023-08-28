وقال وزير المالية، في تصريحات، إن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لا يكفي لتحقيق الأهداف المناخية بل إن المطلوب هو مفهوم جديد للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وذكر الوزير أنه لا بد من تخزين ما بين خمسة إلى عشرة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً من أجل تحقيق الهدف النمساوي المتمثل في الحياد المناخي بفعالية من حيث التكلفة، معتبرا أن هذا مهم بشكل خاص للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ونوه الوزير إلى انه لا يزال تخزين ثاني أكسيد الكربون محظورًا حاليًا في النمسا، لكن ينبغي أيضًا دراسة خيارات النقل إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وأشار الوزير إلى أنه في 13 سبتمبر المقبل سيتم بحث قضية الحياد المناخي خلال لقاء مع رواد الأعمال والسياسيين والشركاء الاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية وخبراء من عدة جامعات، ويشارك به أيضًا ممثلون عن وزارات حماية المناخ والعمل والاقتصاد والمستشارية الفيدرالية والوكالة الفيدرالية للبيئة.