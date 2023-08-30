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الجيزة: شن حملات موسعة لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق ببولاق الدكرور

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 09:52 ص
الجيزة: شن حملات موسعة لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق ببولاق الدكرور حملات الإشغالات ببولاق الدكرور
كتبت - مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة شن حملات موسعة بشوارع حي بولاق الدكرور لرفع إشغالات وتعديات المحال والمنشآت التجارية والمقاهى على الطريق العام وتحقيق الانضباط، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكدت المحافظة تكثيف الحملات اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق العام لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً.

يُذكر أن محافظة الجيزة تلقت مؤخرا شكوى مواطن من المقيمين بشارع اللبيني، تفيد بتضرره من إشغالات وتعديات بعض المحال على الطريق العام، مما يؤثر على الحركة المرورية.

وفور تلقي الشكوى، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي الهرم باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشكوى، حيث نفذ الحي حملة مكبرة أسفرت عن رفع كافة التعديات والإشغالات الموجودة بنهر الطريق وتسيير الحركة المرورية بالشارع.

حملات الإشغالات ببولاق الدكرور (1)
حملات الإشغالات ببولاق الدكرور

 

حملات الإشغالات ببولاق الدكرور (2)
حملات الإشغالات ببولاق الدكرور

 

حملات الإشغالات ببولاق الدكرور (3)
حملات الإشغالات ببولاق الدكرور

 

حملات الإشغالات ببولاق الدكرور (4)
حملات الإشغالات ببولاق الدكرور

اشغالات

حملة اشغالات

بولاق الدكرور

الجيزة

محافظ الجيزة



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