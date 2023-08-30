اليوم السابع
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الأربعاء، 30 أغسطس 2023 12:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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التضخم فى نيجيريا يسجل مستويات قياسية منذ عقدين متجاوزا نسبة 24%

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 12:00 ص
التضخم فى نيجيريا يسجل مستويات قياسية منذ عقدين متجاوزا نسبة 24% نيجيريا
أ ش أ

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سجل التضخم في نيجيريا رقما قياسيا في الارتفاع خلال يوليو الماضي، بنسبة 08ر24 %؛ وهو المستوى الأعلى للتضخم المسجل في العقدين الماضيين.


وأرجع بنك نيجيريا المركزي - في بيان اليوم الثلاثاء سبب ارتفاع التضخم على هذا النحو غير المسبوق إلى قرار الحكومة الغاء دعم الوقود والمحروقات لأربعة أضعافها؛ وهو ما تزامن مع إجراء خفض في قيمة النيرة النيجيرية مقابل العملات الصعبة بلغت نسبته 40% خلال يوليو الماضي، وأخيرا ارتفاع أسعار البنود الغذائية بنسبة 98ر26 % خلال الشهر ذاته مقارنة بيوليو من العام الماضي وزيادة نسبتها 73ر1 % عن مستوى التضخم المسجل في يونيو الماضي.


وكان التضخم في نيجيريا قد سجل - في يونيو 2023 - نسبة 79ر22 %، وقال "المركزي النيجيري" إن ارتفاع مستويات التضخم إلى أعلى من رقمين قد بدأ في عام 2016، ولا يزال مستمرا مما دفع المركزى النيجيرى الى اجراء رفع متصاعد في أسعار الفائدة لامتصاص موجات التضخم.


نيجيريا

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التضخم فى نيجيريا

الاقتصاد النيجيري



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