اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إلغاء 900 رحلة طيران فى أمريكا بسبب إعصار إداليا شديد الخطورة

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 07:39 م
إلغاء 900 رحلة طيران فى أمريكا بسبب إعصار إداليا شديد الخطورة الخطوط الأمريكية
وكالات

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ألغت شركات الطيران الأمريكية، اليوم الأربعاء، أكثر من 900 رحلة جوية، نتيجة وصول إعصار إداليا شديد الخطورة، وفقًا لموقع تتبع الرحلات الجوية فلايت أوير.
 
وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال موقع "فلايت أوير" لتتبع حركة الطيران، إن شركة “ساوث وست إيرلاينز” ألغت أكثر من 200 رحلة، بينما ألغت شركة “دلتا إيرلاينز” 148 رحلة جوية، وألغت مجموعة “أمريكان إيرلاينز” 98 رحلة جوية، وتأجلت أيضا نحو 795 رحلة.
 
وألغت مطارات في مدن تامبا وكلير ووتر وتالاهاسي رحلاتها وعملياتها التجارية، قبل وصول إداليا.
 
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، بأن إعصار إداليا ضرب ساحل فلوريدا.
 
وبحسب خبراء الأرصاد الجوية، يتحرك  إعصار إداليا الآن بسرعة 30 كيلومترا في الساعة، وتصل سرعة الرياح إلى 205 كيلومترا في الساعة.

الخطوط الأمريكية

إعصار

فلوريدا

أمريكا



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