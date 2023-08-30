إزالة 3453 حالة تعد وإنهاء 17430 طلب تصالح فى الشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

استعرض المجلس التنفيذى لمحافظة الشرقية ، برئاسة المحافظ الدكتور ممدوح غراب، موقف تقنين أراضي أملاك الدولة منظومة المتغيرات المكانية والإعلانات وموقف التصالح فى مخالفات البناء والمراكز التكنولوجية، وشدد المحافظ على سرعة تحصيل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة.

فتم استعراض موقف إدارة الأملاك بالديوان العام، وتمت الإشارة إلى أن المحافظة انتهت من تحرير 12296 عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن، ليؤكد المحافظ سرعة الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وتحصيل باقي الأقساط المستحقة وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض موقف تنفيذ الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ، وتمت الإشارة الي ان المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية انتهت من إزالة 3435 حالة تعدى ما بين 2091 حالة بناء مخالف علي مساحة 429410 متر و1344 حالة تعدى علي الأرض الزراعية علي مساحة 2876 فدانا.

وعرض موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 112170 متغير منهم 95530 متغير ولاية المحافظة و 2557 متغير خارج ولاية المحافظة وتم الرد على 100367 متغير بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 91.7%.

تطرق الإجتماع إلى عرض موقف الإعلانات خلال شهر اغسطس الجاري وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 1013 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية وترخيص 747 اعلان وذلك طبقا للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

وموقف المراكز التكنولوجية والتي تقوم باستقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وبيان صلاحية وتراخيص البناء علي منظومة التراخيص الجديدة وتمت الاشارة الي ان اجمالي عدد الطلبات المقدمة بلغ 533897 طلب وتم انهاء 531527 بنسبة تنفيذ 99.56%.

كما تم استعراض موقف التصالح في مخالفات البناء وتمت الإشارة إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت 248635 وعدد الطلبات التي تم ادراجها طبقا للنموذج 6 بلغت 17888 وعدد الطلبات المستوفاة نموذج 7 اللجنة الفنية بلغت 300 وعدد الطلبات المنتهية بلغت وعدد طلبات التصالح المعتمدة من المحافظ نموذج (10) بلغت 17430 طلبا.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، موجهاً مدير إدارة صندوق الخدمات بسرعة تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.