محافظ الشرقية يقرر النزول لدرجات القبول بالثانوى خدمات لـ190 درجة

الشرقية- إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2022 / 2023، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات بالصف الأول الثانوى العام 190 درجة بدلًا من 195 درجة.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه تقرر التعديل فى تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2023 / 2024 بفصول الخدمات تيسيرًا على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم فى حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلًا على المجتمع.