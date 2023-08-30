ألمانيا تلغى حبس داعشية 10 سنوات وتمدد الحكم 14 عامًا لقتلها فتاة إيزيدية

كتبت: هناء أبو العز

حكمت المحكمة الإقليمية العليا في ميونيخ على داعشية ألمانية بالسجن 14 عاما بتهمة الاستعباد الذي أدى إلى الوفاة، بعد أن ألغت حكمًا سابقًا بالسجن 10 سنوات.

وكشفت المحكمة أن المتهمة وهى امرأة بالغة من العمر 32 عامًا، خلال فترة وجودها مع ميليشيا تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية (داعش) في العراق، شاهدت زوجها يعذب فتاة إيزيدية مستعبدة حتى الموت في عام 2015، ومساعدته في ذلك.

وألغت المحكمة حكماً سابقاً بالسجن لمدة عشر سنوات، حيث استند القرار السابق الصادر في أكتوبر 2021 إلى قضية أقل خطورة، ووجهت المتهمة، وهى من ولاية ساكسونيا السفلى، مسدسا إلى رأس الأم، التي كانت مستعبدة أيضا في ذلك الوقت، وهددتها بها وهي تبكي على ابنتها.

وكان الأمر يتعلق بما هو أكثر من مجرد عضوية العائدين من تنظيم داعش الإرهابى، فعلى النقيض من المحاكمات السابقة ضد العائدين من داعش، لم تكن هذه القضية تتعلق فقط بالعضوية في منظمة إرهابية، بل بسبب الإبادة الجماعية للأيزيديين على يد تنظيم الدولة الإسلامية، أُدينت الفتاة الألمانية بموجب القانون الجنائي الدولي، مما أدى إلى عقوبة سجن أعلى من تلك التي صدرت ضد الداعشين الآخرين الذين عادوا إلى ديارهم.