أجواء شديدة الحرارة بكفر الشيخ وسط توافد المصطافين على شواطئ بلطيم.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، ارتفاع درجات الحرارة عن أمس الثلاثاء، وسجل طقس محافظة كفر الشيخ 36 درجة بارتفاع 3 درجات عن أمس، والدرجة المحسوسة 38 درجة، بارتفاع 4 درجات عن أمس الثلاثاء، والصغرى 25 درجة، بارتفاع درجتين عن أمس، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس من حرارة الجو.

وشهدت شواطئ مصيف بلطيم الـ6 إقبالاً كبيراً، وزحاما شديداً من المصطافين القادمين من كافة المحافظات المصرية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، التي سادت اليوم، وارتفاع الأمواج من 1 لـ1.75 متر، في مياه البحر المتوسط.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المصطافين بتوخي الحذر نظرا لارتفاع الأمواج، كما وجه هيثم عطية، رئيس مدينة بلطيم، بمتابعة انتشار فرق الإنقاذ بطول الشواطئ الـ6، حفاظا على حياة المصطافين.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن أنه يسود طقس حار يومى الأربعاء ،30 أغسطس، والخميس 31 أغسطس، وارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية.

درجة الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء على القاهرة الكبرى فى الظل 37 درجة مئوية بينما درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة 39 درجة مئوية، أما عن جنوب الصعيد فدرجة الحرارة المحسوسة المتوقعة 45 درجة مئوية.

كما شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، حملات من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للتوعية من أخطار وأضرار المخدرات للمصيفين بمصيف بلطيم، برعاية وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية، بتكثيف العمل مع المصطافين بجميع شواطئ الجمهورية. وينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بكفر الشيخ، سلسلة من حملات التوعية المستمرة طوال فترة الصيف مع المصيفين بجميع شواطئ مصيف بلطيم بالتعاون مع مجلس مدينة مصيف بلطيم بقيادة هيثم عطية ،رئيس مجلس مدينة مصيف بلطيم. وتنتشر حملات التوعية على طول الشاطئ، لرفع الوعي بخطورة مشكلة المخدرات والتوجيه لتلقي العلاج السري والمجاني الذي يقدمه الصندوق عن طريق الخط الساخن 16023.



أجواء حارة وتوافد من المصطافين



اقبال على مصيف بلطيم



توافد كبير من المصطافين



جانب من الاقبال