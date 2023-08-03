‫ الرى: وضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة فى مياه خزان الحجر الجيرى بسيوة

كتبت أسماء نصار

تواصل وزارة الموارد المائية والري العمل في مشروع "تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة" وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وأهالي واحة سيوة لوضع حلول جذرية لمشكلات قائمة منذ 30 عاماً لمشكلة زيادة الملوحة بمياه "خزان الحجر الجيري المتشقق" نتيجة الحفر العشوائي للآبار وزيادة كميات مياه الصرف الزراعى التى أدت لإرتفاع منسوب المياه الأرضية بالأراضى الزراعية بالواحة .

أوضح تقرير لوزارة الرى أنه تم حفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر ، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوه ، وحفر قناة مفتوحة بطول 33.70 كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي ببعض المصارف المؤدية لبركة سيوة إلي منخفض عين الجنبي شرقى الواحة ، وإنشاء محطة رفع أنطفير لنقل مياه الصرف الزراعى من مصارف أنطفير وسيوة الغربى وملول من خلال قناة بطول 5.70 كيلو متر تصل إلى القناة المفتوحة .

وتحظى أعمال التطوير بإهتمام القيادة السياسية ، وتتكامل فيها مجهودات مؤسسات الدولة المعنية "وزارة الموارد المائية والرى - الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - كلية الهندسة بجامعة القاهرة" وأهالي الواحة لتطوير المنظومة المائية بطرق مستدامة تراعى كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحقق الإستقرار لأهالي الواحة مع إستدامة موارد الواحة المائية للأجيال القادمة .

يشار إلى أن هذه المجهودات من شأنها إستعادة الواحة لتوازنها البيئي، وتحقيق التوازن بين معدلات سحب المياه والمناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعى بالواحة ، وما من شأنه بدء إسترداد الواحة لعافيتها بعد تحسن حالة الأراضي الزراعية التى تدهورت خلال السنوات الماضية .