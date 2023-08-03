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واشنطن بوست: أوباما حذر بايدن من قوة ترامب السياسية وشعبيته المتزايدة

الخميس، 03 أغسطس 2023 10:52 ص
واشنطن بوست: أوباما حذر بايدن من قوة ترامب السياسية وشعبيته المتزايدة بايدن واوباما
كتبت نهال ابو السعود

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تعهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما خلال لقاء على الغداء مع الرئيس الحالي جو بايدن في البيت الأبيض، أنه سيفعل كل ما في وسعه لدعم إعادة انتخاب بايدن للولاية الثانية ، وشدد على أن دونالد ترامب لا يزال عدو سياسي قوي.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الرئيس الأسبق باراك أوباما أعرب عن مخاوفه بشأن نقاط القوة السياسية لترامب، مثل قاعدته الموالية بشدة من المؤيدين والاستقطاب السياسي ودعم عالم الإعلام المحافظ له، ولم يرد متحدث باسم البيت الأبيض على طلب للتعليق.

 

كما رفض إريك شولتز، أحد كبار مستشاري أوباما، التعليق على تفاصيل مأدبة الغداء ، لكنه قال في تصريح إن أوباما "يتطلع إلى دعم الديمقراطيين في الاقتراع في الخريف المقبل، ولا يوجد سباق له مخاطر أكبر من إعادة انتخاب بايدن"

 

وقال شولتز: "ستعتمد استراتيجيتنا على التأثير المحفز .. نحن نركز بشكل كبير على إيجاد طرق إبداعية للوصول إلى جماهير جديدة ، وخاصة الأدوات التي يمكن ربطها مباشرة بتعبئة الناخبين أو التنشيط التطوعي"

 

وزار أوباما البيت الأبيض في أواخر يونيو لتناول الغداء مع بايدن، وأعلن البيت الأبيض عن الاجتماع في ذلك الوقت ، على الرغم من أن المسؤولين لم يقدموا تفاصيل حول ما ناقشه الرجلان.

 

ووفقا لواشنطن بوست، تحدث الاثنان واجتمعا شخصيًا بشكل دوري منذ أن تولى بايدن ، الذي شغل منصب نائب رئيس أوباما لمدة ثماني سنوات ، منصبه في يناير 2021.

 

وأثناء وجوده في البيت الأبيض في يونيو، سجل أوباما مقطع فيديو إلى جانب بايدن يحث مؤيديه على التبرع لحملة إعادة انتخاب بايدن.

 

ولا يزال أوباما يتمتع بشعبية كبيرة في الحزب الديمقراطي وهو رصيد قيم في مسار حملته الانتخابية وخلال الانتخابات النصفية لعام 2022 ، عقد أوباما تجمعات كبيرة لمرشحي الديمقراطيين لمجلس الشيوخ في ولايات متأرجحة محورية مثل نيفادا وبنسلفانيا وجورجيا.

 

 


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