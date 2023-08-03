هل وجود مشكلة فى التبول علامة على الإصابة بسرطان البروستاتا؟

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن تكون مشكلات المسالك البولية مدعاة للقلق، خاصة عند الرجال، ويتساءل الكثير من الأشخاص عما إذا كانت مواجهة صعوبات في التبول يمكن أن تشير إلى وجود سرطان البروستاتا، ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن مشكلات المسالك البولية يمكن أن تنشأ بسبب عوامل مختلفة، وليست كل مشكلة في المسالك البولية مرتبطة بشكل مباشر بسرطان البروستاتا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

تشمل بعض الأسباب الشائعة لمشاكل التبول التهابات المسالك البولية، وتضخم البروستاتا الحميد، والحصوات البولية، ومشاكل المثانة، وبعض الأدوية.

سرطان البروستاتا وعوامل الخطر



سرطان البروستاتا هو نوع من السرطان يؤثر على غدة البروستاتا والتي توجد أسفل المثانة وأمام المستقيم، وهو يصيب الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا بشكل أساسي.

وعادة ما ينمو سرطان البروستاتا ببطء ويظل محصورًا في غدة البروستاتا ، ولكن في بعض الحالات ، يمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

يمكن لبعض عوامل الخطر مثل العمر والتاريخ العائلي والعرق والاختلالات الهرمونية أن تزيد من احتمالية الإصابة بهذه الحالة.

مشكلات المسالك البولية وسرطان البروستاتا



يمكن بالفعل أن ترتبط مشكلات المسالك البولية بسرطان البروستاتا ، لكنها ليست مقتصرة عليه. الإحليل هو الأنبوب المسئول عن نقل البول من المثانة إلى خارج الجسم ، وتحيط به غدة البروستاتا. عندما تتضخم غدة البروستاتا لأسباب مختلفة ، فإنها يمكن أن تضغط على الإحليل ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض بولية.

أعراض سرطان البروستاتا



يمكن أن تشمل هذه الأعراض كثرة التبول ، وضعف تدفق البول ، صعوبة في بدء أو إيقاف التبول ، التنقيط ، والشعور بعدم اكتمال إفراغ المثانة.

في حين أن هذه الأعراض يمكن أن تحدث لدى الأفراد المصابين بسرطان البروستاتا ، إلا أنها تحدث بشكل أكثر شيوعًا بسبب حالات غير سرطانية مثل تضخم البروستاتا الحميد (BPH) أو التهاب البروستاتا أو التهابات المسالك البولية (UTIs).

علاج سرطان البروستاتا



المراقبة النشطة



بالنسبة لسرطان البروستاتا منخفض الخطورة ، قد تكون المراقبة النشطة خيارًا إنه ينطوي على مراقبة السرطان من خلال الفحوصات المنتظمة ، واختبارات الدم لمستضد البروستاتا النوعي (PSA) ، والخزعات العرضية.

الجراحة



استئصال البروستاتا الجذري هو إجراء جراحي يتم إجراؤه بعد تشخيص سرطان البروستاتا لإزالة غدة البروستاتا والحويصلات المنوية وأحيانًا العقد الليمفاوية القريبة. يمكن إجراؤها من خلال الجراحة المفتوحة أو الطرق مثل الجراحة بالمنظار أو الجراحة بمساعدة الروبوت.

العلاج الإشعاعي



يستخدم هذا العلاج أشعة سينية عالية الطاقة أو أشكال أخرى من الإشعاع لقتل الخلايا السرطانية أو منع نموها. يمكن توصيله خارجيًا من خلال جهاز (العلاج الإشعاعي الخارجي) أو داخليًا من خلال البذور المشعة الصغيرة المزروعة في البروستاتا.

العلاج بالهرمونات



غالبًا ما يغذي نمو سرطان البروستاتا هرمونات الذكورة ، وخاصة هرمون التستوستيرون. يهدف العلاج الهرموني إلى خفض مستويات هذه الهرمونات أو منع تأثيرها على الخلايا السرطانية. قد يتضمن علاجًا لقمع إنتاج الهرمونات أو الاستئصال الجراحي.

العلاج الكيميائي



العلاج الكيميائي يستخدم الأدوية للقضاء على الخلايا السرطانية في الجسم كله وعادة ما يتم استخدامه في سرطان البروستاتا المتقدم أو النقيلي عندما ينتشر السرطان خارج غدة البروستاتا.