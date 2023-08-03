هل الآن وقت مناسب لشراء الذهب بعد استقرار سعره عند 2155 جنيها؟.. التموين تجيب

كتب مدحت وهبة

قال ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب ، أن أسعار الذهب فى الأسواق المصرية تقترب من السعر العالمي وقد تزيد 50 جنيها فقط.

وأضاف أن الوقت الحالى أصبح فرصة لشراء المعدن الثمين من يرغب فى استثمار أمواله فى الذهب حيث استقر السعر على مدار الأيام الماضية بين 2150 و2160جنيه لجرام عيار 21، موضحًا: "الذهب على مدار التاريخ ملاذ آمن، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بإعفاء الذهب الوارد من الخارج من الرسوم الجمركية ساهم فى دخول ما يقرب من 600 كليو ذهب مما زاد حجم المعروض فى الأسواق وبالتالي تراجعت الأسعار غير المبررة وأصبح السعر المحلى يقترب من العالمى".

وتابع ناجى فرج، أن الإقبال على شراء المشغولات الذهبية أصبح يقترب من نفس نسبة الإقبال على شراء السبائك وجنيهات الذهب بعد قرار معاملة جنيهات الذهب والسبائك الأقل من وزن 100 جرام معاملة المشغولات الذهبية فى رسوم الدمغة والضريبة وليست فى رسوم المصنعية.

وجدد "ناجى" الدعوة للمواطنين ممن قاموا بشراء الذهب بأسعار مرتفعة خلال الفترة الماضية بعدم الاستعجال بالبيع فى الوقت الحالي، حتى لا يتعرضوا لخسائر مادية ،قائلا:"هذا الوقت مناسب للشراء وليس للبيع لمن اشترى بأسعار مرتفعة "