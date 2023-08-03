نائب محافظ بورسعيد يترأس اجتماع لجنة متابعة تراخيص البناء

بورسعيد - محمد عزام

ترأس المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد ، اجتماع لجنة متابعة تراخيص البناء رقم 196 لسنة 2020، وذلك بحضور العميد شادى محروس قائد شرطة مرافق بورسعيد، والدكتور عزات سلام أستاذ الهندسة المدنية بجامعة بورسعيد، وعضو مجلس إدارة نقابة مهندسين بورسعيد، المهندس أحمد ناصف، والمهندس سعيد حمزاوي ممثلا عن جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، والمهندس تامر الشحات عن مديرية الإسكان بالمحافظة، والمهندسة نرمين نشأت مديرة التخطيط العمراني بالمحافظه، وممثل الادارة العامة للشئون القانونية ومديري تنظيم الأحياء.

وأكد بيان محافظة بورسعيد، أنه تم بحث طلبات أصحاب تراخيص البناء والخاصه بتصحيح المخالفات واستئناف الأعمال.

وشدد نائب المحافظ، على التيسير على المواطنين وسرعة إنهاء الإجراءات المتبعة في مراجعة الرخص وفقاً للقانون والعرض على اللجان الفرعية المشكلة أولا بأول تمهيداً للعرض على اللجنة العليا لأخذ قرار بشأنها.