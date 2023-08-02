بورسعيد تستعد لإطلاق المهرجان الدولى لمراقبة وتصوير الطيور فى نسخته الثانية

بورسعيد - محمد عزام

تستعد محافظة بورسعيد لإطلاق "مهرجان بورسعيد الدولي الثانى لمراقبة وتصوير الطيور"، وذلك تحت رعاية الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وبالتعاون مع إدارة محمية أشتوم الجميل، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، والجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية، في نوفمبر المقبل وذلك بمشاركة العديد من الشخصيات الهامة وبعضاً من السادة الوزراء والسفراء والفنانين والصحفين والسياسيين.

يتم التحضير للحدث منذ العام الماضي، بعد نجاح مهرجان بورسعيد الدولي الأول ، والذي لاقي أصداء واسعة على المستوى الدولي والمحلي، يأتي المهرجان ببورسعيد لاستغلال أحد الكنوز البيئية الموجودة، حيث تعتبر بورسعيد أول محطة رئيسية لاستقبال الطيور المهاجرة، وتقع على المسار الرئيسي لهجرة الطيور من أوروبا لأفريقيا والعكس تبدأ من الخريف وتمكث طيلة فترة الشتاء وتبدأ رحلة العودة بداية من الربيع، حيث تتوافر لها البيئة المثالية من اعتدال المناخ والمياه الدافئة المليئة بالاحياء البحرية والأسماك لتجذب الألاف من الطيور كل عام.

وأكد محمد أبو الدهب - نائب مدير هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد، أن هذا الحدث يأتي في إطار توجيهات عمرو القاضي - الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة وضمن استعدادات هيئة تنشيط السياحة لإستقبال موسم شتاء 2023/2024 ، من خلال خطط ترويجية مستحدثة، لإضافة أنماط سياحية جديدة في بورسعيد، تتماشي مع طبيعة المنافسة الإقليمية في قطاع السياحة، ومنها "السياحة البيئية"، وإطلاق منتج سياحي جديد في مصر وهو "سياحة مراقبة الطيور" Bird Watching Tourism، والتي تحوذ على اهتمام قطاع كبير من السائحين وتتميز بالإنفاق العالي، مما يضيف تنوعا للمنتج السياحي في بورسعيد ، ليجذب المزيد من السياحة المحلية والدولية من خلال تنوع الأنماط السياحية والتي يلبيها للسائحين، ويضع بورسعيد على خريطة السياحة الدولية.

ويعد "مهرجان بورسعيد الدولي لمراقبة وتصوير الطيور " هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، حيث يتم فيه و لأول مرة ، من خلال الجهات الحكومية الرسمية توجيه دعوة مفتوحة مجانية ، لعشاق الطبيعة والحياة البرية ومراقبة أسراب الطيور المهاجرة، والمصورين الهواة والمحترفين ، للتصوير داخل محمية أشتوم الجميل وداخل أكبر بحيرة مائية طبيعية في مصر – وهي بحيرة المنزلة، والتي سُجل بها أكثر من 200 نوع من الطيور المقيمة او المهاجرة والنادرة، وتم رصد ما يزيد عن 500 ألف طائر بالبحيرة، من أشهرها : (الفلامينجو والبجع والطيور الخواضات و البلشونات والزرزور والسمان والنوارس واللقالق وغيرها)

ويعد المهرجان خطوة نحو تنمية سياحة مراقبة الطيور Bird Watching Tourism، وبداية للعديد من الفعاليات والتي تأتي ضمن خطط الترويج السياحي لبورسعيد والتي تقوم بها هيئة تنشيط السياحة من خلال قطاع المكاتب السياحية.