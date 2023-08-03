وأضاف ميقاتي -في بيان له اليوم- أنه تابع الوضع في مخيم عين الحلوة عبر اتصال هاتفي أجراه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن".

كما أجرى ميقاتي اتصالين للغاية ذاتها بعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد وسفير فلسطين أشرف دبور.

وجدد رئيس الحكومة، مطالبة القيادات الفلسطينية بوقف الاقتتال، معتبرا أنه يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية، مشددا على أن اللبنانيين الذين ناصروا على الدوام القضية الفلسطينية، هالهم هذا الاقتتال الذي يدور على أرضهم ، والذي دفعوا في السابق اثمانا غالية بسببه.

وشدد ميقاتي على أنه من غير المسموح ولا المقبول أن تعتبر التنظيمات الفلسطينية الأرض اللبنانية سائبة - على حد تعبيره - فتلجأ إلى هذا الاقتتال الدموي وتروّع اللبنانيين لا سيما منهم أبناء الجنوب الذين يحتضنون الفلسطينيين منذ أعوام طويلة".