مياه كفرالشيخ: حملات توعية لترشيد استهلاك مياه الشرب بمصيف بلطيم

أوضح اللواء مهندس حسن عبدالغنى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ ، قيام إدارة التوعية بالشركة بتنفيذ مجموعة من أنشطة التوعية بمصيف بلطيم بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، ومجلس المدينه، ومديرية الاوقاف، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ضمن الحملة الموسمية للمصايف، ضمت الحملة مجموعة من الندوات، وورش السباكة الخفيفة لمعسكرات الشباب والرياضة بمصيف بلطيم، والذى يحتوى على150شاب أسبوعيا.

كما أشار رئيس الشركة بقيام فريق توعية الشركة بإجراء لقاءات توعوية مع المصيفين على الشواطئ، وتوزيع مجموعة من المطبوعات والهدايا العينيه، وكذلك حملات توعية فى الميادين، و الساحات، وتخصيص أجزاء من خطبة الجمعة بالمساجد للحديث عن ترشيد استهلاك مياه الشرب، وكيفيه الحفاظ عليها، وضمت الحملة أيضا المرور على أصحاب الشاليهات للتوعية بأهمية القطع الموفره، وضرورة تركيبها تماشيا مع سياسة الدولة بترشيد استهلاك المياه،

وتأتى هذه الحملات ضمن الخطة السنوية لإدارات التوعية على مستوى الجمهوريه، بتكليف من الشركة القابضة للتأكيد على ضرورة ترشيد استهلاك المياه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.