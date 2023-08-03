مصرع 6 مغامرين سقطوا أثناء صعودهم جبال الألب السويسرية

كتبت: هناء أبو العز

لقى 6 مغامرين مصرعهم، أثناء محاولتهم تسلق جبال الألب السويسرية ، خلال الأسبوع الجارى، وكان آخرهم اليوم فرنسي يبلغ من العمر 26 عامًا بسبب سقوط الصخور أثناء صعود قمم الجبال.

و في الأيام القليلة الماضية ، توالت الأعمال الدرامية بعضها خلف البعض في الجبال، حيث قالت الشرطة السويسرية، إن ستة متسلقين قتلوا في حوادث بجنوب سويسرا.

وأفادت المنطقة الإقليمية أن اثنين من متسلقي الجبال، أحدهما رجل يبلغ من العمر 37 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 33 عامًا من زيورخ ، لقيا حتفهما يوم الثلاثاء أثناء محاولتهما تسلق جبل لاجينهورن الذي يسيطر على منتجع التزلج ساس-في بكانتون فاليه .

وعند وصولهما على ارتفاع حوالي 3960 مترًا ، لأسباب لا تزال مجهولة ، سقط المتسلقان على بعد حوالي مائتي متر في الفراغ، و ماتوا في مكان الحادث.

كما أشارت شرطة فاليه إلى أن شابًا برنزيًا يبلغ من العمر 19 عامًا قد سقط وتوفي يوم الاثنين أثناء نزوله جبل ستوكهورن ، وهو جزء من منطقة التزلج في منتجع زيرمات.

وكانت شرطة فاليه قد أشارت في وقت سابق إلى أن اثنين آخرين من متسلقي الجبال ، وهما فرنسي يبلغ من العمر 26 عامًا وهولندي يبلغ من العمر 36 عامًا ، لقيا حتفهما أيضًا يوم الاثنين بسبب سقوط الصخور أثناء صعود Aiguilles du Tour ، على الجانب السويسري من كتلة جبل مونت بلانك.

وقالت الشرطة لوكالة الأنباء ATS-Keystone ، إن المتسلق الذي أصيب في الحادث ، وهو هولندي يبلغ من العمر 22 عامًا ، لا يزال في حالة حرجة.

ويوم الأحد ، قُتل مواطن ألماني أوكراني يبلغ من العمر 47 عامًا أثناء محاولته تسلق ويسهورن، ثاني أعلى قمة في سويسرا، وسقط على بعد 600 متر ، بحسب الشرطة التي فتحت تحقيقات في كل هذه الحوادث المميتة.