اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يوليو 2023 08:21 م
أكرم القصاص
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سويسرا: تحطم مروحية أثناء هبوطها في جبال الألب دون وقوع إصابات بين ركابها

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 07:00 م
سويسرا: تحطم مروحية أثناء هبوطها في جبال الألب دون وقوع إصابات بين ركابها تحطم مروحية
أ ش أ

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أفادت وسائل إعلام محلية سويسرية اليوم الثلاثاء، بتحطم طائرة مروحية أثناء هبوطها في جبال الألب السويسرية، دون أن يسفر الحادث عن إصابة أي من ركابها الخمسة.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - نقلا عن وسائل الإعلام السويسرية - أن المروحية التابعة لشركة طيران "أير زيرمات" السويسرية واجهت اضطرابا هوائيا أثناء اقترابها من الأرض ، ثم اصطدمت بالأرض بقوة، مضيفة أن ريش الدوار لامست الأرض وانقلبت المروحية على جانبها.

وبحسب شركة الطيران، فإن المروحية كانت تقل 3 خبراء في علم الجليد وطيار ومساعد الرحلة، ووقع الحادث بالقرب من قمة "جنيفيتي" القريبة من الحدود الإيطالية.

 


سويسرا

تحطم مروحية في سويسرا

اخبار سويسرا

جبال الألب



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