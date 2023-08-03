اليوم السابع
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الخميس، 03 أغسطس 2023 06:09 م
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مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء عمله فى الإسماعيلية

الخميس، 03 أغسطس 2023 05:24 م
مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء عمله فى الإسماعيلية اسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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لقى عامل مصرعه، أثناء عمله بإحدى الشركات فى طريق البلاجات دائرة مركز الإسماعيلية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المجمع الطبى تحت تصرف النيابة العامة. 

تلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مأمور مركز الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ بمصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء تواجده بمحل عمله بإحدى الشركات فى طريق البلاجات دائرة المركز.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية إلى مكان البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المجمع الطبى بالإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة. 

جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثمان. 


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