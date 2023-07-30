وفاة المؤرخ عبد الغنى الجندى أمين عام مركز الإسماعيلية للوثائق

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

توفى قبل قليل المؤرخ والكاتب عبد الغنى الجندى، رئيس المركز الوثائقي بالإسماعيلية وأحد أهم مؤرخي التاريخ بالمحافظة، بعد صراع مع المرض داخل العناية المركزة بمجمع الإسماعيلية الطبي.

وكان المؤرخ والكاتب عبد الغنى الجندى، صاحب فكرة إنشاء المركز الوثائقي بالإسماعيلية، في عهد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية الأسبق، عام 2017، وهدف المركز تصحيح المغالطات التاريخية التي ألصقها البعض بمشوار المدينة النضالي، وأكد وقتها الراحل، أن من يريد أن يملك مفاتيح التاريخ عليه أن يملك مفاتيح الإسماعيلية، حيث إن الغزو البريطاني في عام 1882 بدأ زحفه في احتلال مصر منها لتقوم الثورة العرابية لمواجهة الاحتلال لكنها فشلت في وقف الزحف البريطاني على القاهرة بداية من معارك دارت في أبوصوير، والمحسمة، والقصاصين، ثم المواجهة الكبرى في التل الكبير حيث انهزم أحمد عرابي بسبب خيانة بعض الأعراب.

ويضم المركز الوثائقي بالإسماعيلية وثيقة نادرة صادرة عن دار الوثائق المصرية، عن تاريخ نشأة محافظة الإسماعيلية حيث أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرارا بإنشاء محافظة الإسماعيلية فى 18 أكتوبر 1959 وكانت قبلها إحدى مديريات محافظة القناة، لتصبح محافظة مستقلة، على أن تكون عاصمتها مدينة الإسماعيلية، وتضم 6 أقسام وهى القنطرة غرب وقسم البستان وقسم الضواحى والقصاصين القديمة والقصاصين الجديدة والتل الكبير، وذلك بناء على رأى مجلس الدولة والقانون 249 لسنة 1959 من الدستور المؤقت وقتها، ونصت الوثيقة على أن يتم استبدال اسم محافظة القناة باسم محافظة بورسعيد، ويحتفظ مركز الإسماعيلية للوثائق بهذه الوثيقة المهمة.