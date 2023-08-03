مصرع طفل غرقا بإحدى ترع مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل في الثامنة من العمر مصرعه غرقا بإحدى الترع بناحية قرية كوم بدار دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج تم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، وتم نقلها للمستشفى المركزى، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة أحد الأطفال غرقا بدائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج وتم انتشال الجثة وتم نقلها للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاة بغرق طفل بترعه بناحية كوم بدار دائرة مركز المنشاة حيث تبين غرق الطفل كراس ى ز ا 8 سنوات ويقيم دائرة المركز، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي المنشاة المركزي وبسؤال عم المتوفي المدعو فايز ز ا 49 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام الطفل المتوفي بالاستحمام بالترعة المشار إليها جرفه التيار وتوفي غرقاً، ونفي الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.